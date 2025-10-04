Inter Cremonese Lautaro con la borsa del ghiaccio all’uscita | infortunio per l’argentino? Ecco cosa filtra sulle sue condizioni

Inter News 24 . Federica Zille, inviata di DAZN a San Siro per la partita tra Inter e Cremonese, match della sesta giornata di Serie A, ha rivelato un dettaglio sulla condizione fisica di Lautaro Martinez dopo la convincente vittoria dei nerazzurri per 4-1. SULLO STATO DI SALUTE DI LAUTARO – «Avete visto una borsa del ghiaccio sul polpaccio di Lautaro? Voglio rassicurarvi, non preoccupatevi, abbiamo chiesto all’Inter e ci hanno rassicurato, non è nulla di che. Lautaro sta bene, nonostante il ghiaccio». 🔗 Leggi su Internews24.com

