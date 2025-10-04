Inter News 24 Inter Cremonese, Hernanes ha commentato nel pre partita la crescita dei nerazzurri allenati da Cristian Chivu. Le sue parole. Hernanes, opinionista per Dazn ed ex giocatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della piattaforma pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Cremonese, partita della sesta giornata di Serie A 202526. L’ex centrocampista dell’ Inter ha parlato dell’importanza del turnover nella gestione della squadra da parte di Cristian Chivu, sottolineando il ruolo cruciale che ogni giocatore ha nella rotazione. SUL TURNOVER E LA GESTIONE DEI GIOCATORI – «Ci sono tante competizioni, è importante che la rosa partecipi e tutti si sentano utili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cremonese, Hernanes sulla crescita dei nerazzurri: «Tutti i giocatori devono lievitare bene»