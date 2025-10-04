Inter Cremonese Hernanes sulla crescita dei nerazzurri | Tutti i giocatori devono lievitare bene

Inter News 24 Inter Cremonese, Hernanes ha commentato nel pre partita la crescita dei nerazzurri allenati da Cristian Chivu. Le sue parole. Hernanes, opinionista per Dazn ed ex giocatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della piattaforma pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Cremonese, partita della sesta giornata di Serie A 202526. L’ex centrocampista dell’ Inter ha parlato dell’importanza del turnover nella gestione della squadra da parte di Cristian Chivu, sottolineando il ruolo cruciale che ogni giocatore ha nella rotazione. SUL TURNOVER E LA GESTIONE DEI GIOCATORI – «Ci sono tante competizioni, è importante che la rosa partecipi e tutti si sentano utili. 🔗 Leggi su Internews24.com

