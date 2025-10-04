Inter Cremonese Hernanes sulla crescita dei nerazzurri | Tutti i giocatori devono lievitare bene
Inter News 24 Inter Cremonese, Hernanes ha commentato nel pre partita la crescita dei nerazzurri allenati da Cristian Chivu. Le sue parole. Hernanes, opinionista per Dazn ed ex giocatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della piattaforma pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Cremonese, partita della sesta giornata di Serie A 202526. L’ex centrocampista dell’ Inter ha parlato dell’importanza del turnover nella gestione della squadra da parte di Cristian Chivu, sottolineando il ruolo cruciale che ogni giocatore ha nella rotazione. SUL TURNOVER E LA GESTIONE DEI GIOCATORI – «Ci sono tante competizioni, è importante che la rosa partecipi e tutti si sentano utili. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Nel pre partita di Inter-Cremonese a Dazn Hernanes e Ferrara discutono se gioca meglio l'Inter o il Napoli - facebook.com Vai su Facebook
#Inter-#Cremonese, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Lazio, Hernanes: smentite voci sull'Inter - Il centrocampista Hernanes, attualmente alla Lazio e avvicinato all'Inter da voci di mercato, interviene ai microfoni di Radio Estedao: "La Lazio non mi ha ancora contattato per discutere del rinnovo ... Lo riporta calciomercato.com
Inter: Hernanes è solo affaticato? - Ripresa degli allenamenti quest'oggi ad Appiano Gentile per l'Inter, tornata al lavoro dopo un giorno di riposo in seguito alla prima vittoria dell'anno 2014 ottenuta nel posticipo di domenica sera a ... Come scrive calciomercato.com