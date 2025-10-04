Inter Cremonese formazioni ufficiali | prima da titolare per Bonny

Inter Cremonese formazioni ufficiali. Alle ore 18, San Siro si prepara ad accogliere una nuova sfida di campionato tra Inter e Cremonese, una gara che può dire molto sul cammino dei nerazzurri di Cristian Chivu, decisi a proseguire la loro corsa. Il tecnico rumeno, come anticipato alla vigilia, ha optato per alcune scelte sorprendenti, soprattutto in attacco e a centrocampo. Le scelte di Chivu: Bonny al fianco di Lautaro, Barella playmaker. L’assenza di Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare, apre le porte dell’attacco a Elhadj Bonny, preferito ad altre opzioni più esperte. Il giovane attaccante farà coppia con Lautaro Martinez, leader tecnico ed emotivo della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it