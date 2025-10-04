Inter-Cremonese è poker nerazzurro | Chivu trova certezze e un nuovo volto in Ange-Yoan Bonny

Milano, 4 ottobre 2025 – Il pomeriggio di San Siro restituisce all’Inter un entusiasmo che sembrava smarrito. Il 4-1 alla Cremonese, terza vittoria consecutiva in campionato e quinta contando l’Europa, è più di un successo: è una dichiarazione d’intenti. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato di poter essere non solo competitiva ma dominante, grazie a un gioco corale e a un ventaglio di alternative che ridisegna le gerarchie in attacco. Inter Milan’s Nicolò Barella (L) jubilates with his teammates Ange Yoan Bonny (C) and Luis Henrique after scoring goal go 4 to 0 during the Italian serie A soccer match between Inter and Cremonese at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 4 October 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

