Inter-Cremonese è poker nerazzurro | Chivu trova certezze e un nuovo volto in Ange-Yoan Bonny
Milano, 4 ottobre 2025 – Il pomeriggio di San Siro restituisce all’Inter un entusiasmo che sembrava smarrito. Il 4-1 alla Cremonese, terza vittoria consecutiva in campionato e quinta contando l’Europa, è più di un successo: è una dichiarazione d’intenti. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato di poter essere non solo competitiva ma dominante, grazie a un gioco corale e a un ventaglio di alternative che ridisegna le gerarchie in attacco. Inter Milan’s Nicolò Barella (L) jubilates with his teammates Ange Yoan Bonny (C) and Luis Henrique after scoring goal go 4 to 0 during the Italian serie A soccer match between Inter and Cremonese at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 4 October 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Serie A, in campo Atalanta-Como. Derby lombardo insidioso per i nerazzurri. Inter-Cremonese 4-1: i meneghini agganciano temporaneamente la vetta del campionato Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato- - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Inter-Cremonese 4-1: nerazzurri a 12 punti come la Roma https://bit.ly/4pW6MXF #AsRoma - X Vai su X
Inter-Cremonese, è poker nerazzurro: Chivu trova certezze e un nuovo volto in Ange-Yoan Bonny - Al Meazza quattro gol alla Cremonese che segnano la terza vittoria consecutiva dei nerazzurri. sport.quotidiano.net scrive
Bonny si veste da Thuram, poker Inter alla Cremonese - In gol per i nerazzurri Lautaro Martinez al 7, Bonny al 38', Dimarco al 55' e Barella al 57'. Scrive ansa.it