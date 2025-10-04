Inter-Cremonese Diretta LIVE | segui con noi il match del Meazza
Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti vogliono rimanere imbattuti anche in questa giornata di campionato. Le emozioni nella cornice del Meazza non mancheranno. Segui con noi la Diretta Live della sfida. 9 minuti fa 4 Ottobre 2025 17:07 5:07 pm Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Grassi, Bondo, Johnsen; Pezzella, Vazquez; Sanabria.
