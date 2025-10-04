Inter Cremonese Colonnese | Quando Acerbi gioca bene la squadra va al massimo L’infortunio di Thuram pesa ma Esposito è bravissimo Perché una big italiana non ha preso Baschirotto?
Inter Cremonese, Colonnese si esprime così sul match lombardo tra nerazzurri e grigiorossi Francesco Colonnese nha giocato sia nell’Inter che nella Cremonese negli anni ’90. A Tuttosport ha raccontato le sue impressioni nel giorno in cui le due squadre si affrontano a San Siro, alle ore 18. L’INTER ADESSO É IN FORMA – «Stanno giocando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
?Inter-Cremonese, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Akanji, De Vrij, Bastoni Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco Bonny, Lautaro - X Vai su X
THURAM OUT CHI MERITA IL SUO POSTO IN INTER-CREMONESE? - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i grigiorossi di Davide Nicola nel sesto turno di campionato ... Lo riporta tuttosport.com
Pagina 0 | Dove vedere Inter-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Chivu e Nicola, valida per la sesta giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it scrive