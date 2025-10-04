Inter Cremonese Colonnese | Quando Acerbi gioca bene la squadra va al massimo L’infortunio di Thuram pesa ma Esposito è bravissimo Perché una big italiana non ha preso Baschirotto?

Francesco Colonnese nha giocato sia nell'Inter che nella Cremonese negli anni '90. A Tuttosport ha raccontato le sue impressioni nel giorno in cui le due squadre si affrontano a San Siro, alle ore 18. L'INTER ADESSO É IN FORMA – «Stanno giocando .

© Calcionews24.com - Inter Cremonese, Colonnese: «Quando Acerbi gioca bene, la squadra va al massimo. L’infortunio di Thuram pesa, ma Esposito è bravissimo. Perché una big italiana non ha preso Baschirotto?»

