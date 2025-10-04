Inter Cremonese Chivu punta alla quinta vittoria consecutiva per chiudere il mini-ciclo | la strategia
Inter News 24 Inter Cremonese, il tecnico può inanellare la quinta vittoria consecutiva! I preparativi e i dettagli sul match di San Siro contro i grigiorossi. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a chiudere in bellezza il suo mini-ciclo di partite prima della sosta, puntando alla quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Dopo un avvio difficile con la sconfitta contro la Juventus, i nerazzurri si sono rialzati, inanellando quattro successi di fila contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga, e ora vogliono aggiungere la Cremonese alla lista delle vittime. La sfida di domani contro i grigiorossi rappresenta un’occasione fondamentale per consolidare il buon momento della squadra, continuare a crescere e mantenere la posizione in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Inter-Cremonese, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming. Il grande cruccio di Cristian Chivu - Oggi 4 ottobre alle ore 18 i nerazzurri ospitabi la Cremonese a San Siro: ecco dove vedere l'anticipo della sesta giornata di serie A e le ultime news dal campo.
Pronostico Inter-Cremonese 4 Ottobre 2025: Chivu insegue la vetta - Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A, in programma il 4 ottobre 2025 a San Siro alle 18:00: scopri le migliori opzioni di scommesse e gli eleme