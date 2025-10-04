Inter Cremonese Chivu punta alla quinta vittoria consecutiva per chiudere il mini-ciclo | la strategia

Inter News 24 Inter Cremonese, il tecnico può inanellare la quinta vittoria consecutiva! I preparativi e i dettagli sul match di San Siro contro i grigiorossi. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a chiudere in bellezza il suo mini-ciclo di partite prima della sosta, puntando alla quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Dopo un avvio difficile con la sconfitta contro la Juventus, i nerazzurri si sono rialzati, inanellando quattro successi di fila contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga, e ora vogliono aggiungere la Cremonese alla lista delle vittime. La sfida di domani contro i grigiorossi rappresenta un’occasione fondamentale per consolidare il buon momento della squadra, continuare a crescere e mantenere la posizione in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

