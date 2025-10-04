Inter Cremonese 4-1 | nerazzurri a valanga con un super Bonny! Vittoria pesante e convincente

di Giuseppe Colicchia Appuntamento a San Siro alle 18:00 per Inter Cremonese, match valevole per il 6° turno del campionato di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cremonese, la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal successo ottenuto per 0 a 2 contro il Cagliari ospitano i grigioverdi di Nicola, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Como. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. aggiorna la live CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 1? Subito una chance per l’Inter! – Cross dalla sinistra di Dimarco, Frattesi calcia di sinistro da dentro l’area ma non riesce a indirizzare la palla verso lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese 4-1: nerazzurri a valanga con un super Bonny! Vittoria pesante e convincente

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

Serie A. L’Inter cala il poker (4-1) con la Cremonese e aggancia la vetta. Prima sconfitta per la squadra di Nicola https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-int - facebook.com Vai su Facebook

Parte il secondo tempo di Inter-Cremonese #InterCremonese 2-0 - X Vai su X

L’Inter strapazza la Cremonese: nel 4-1 c’è il timbro di Lautaro, ma il grande protagonista è Bonny - 1 la Cremonese e sale a 12 punti in classifica agganciando Milan, Napoli e Roma, che giocheranno domenica ... Da fanpage.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento - Cremonese, anticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della sfida del 'Meazza' ... Scrive calciomercato.it