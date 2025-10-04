Inter-Cremonese 4-1 le pagelle | Bonny show 8 un gol e tre assist Lautaro 7 quato gol consecutivo Dimarco e Barella 7,5

Ilmessaggero.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter travolge la Cremonese 4-1 a San Siro e colleziona la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Decisivo Bonny che sfrutta l'occasione da titolare concessa da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

inter cremonese 4 1 le pagelle bonny show 8 un gol e tre assist lautaro 7 quato gol consecutivo dimarco e barella 75

© Ilmessaggero.it - Inter-Cremonese 4-1, le pagelle: Bonny show (8) un gol e tre assist, Lautaro (7) quato gol consecutivo, Dimarco e Barella (7,5)

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

inter cremonese 4 1PAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento - Cremonese, anticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della sfida del 'Meazza' ... Scrive calciomercato.it

inter cremonese 4 1Serie A, Inter-Cremonese 4-1: dominio nerazzurro a San Siro, Chivu si gode una notte in vetta - 1 la Cremonese nel quarto anticipo della sesta giornata di Serie A, conquistando la terza vittoria di fila in campionato e issandosi momentaneamente in vetta alla classifica a quota ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese 4 1