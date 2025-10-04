Inter-Cremonese 4-1 le pagelle | Bonny show 8 un gol e tre assist Lautaro 7 quato gol consecutivo Dimarco e Barella 7,5
L'Inter travolge la Cremonese 4-1 a San Siro e colleziona la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Decisivo Bonny che sfrutta l'occasione da titolare concessa da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
PAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento
Serie A, Inter-Cremonese 4-1: dominio nerazzurro a San Siro, Chivu si gode una notte in vetta - 1 la Cremonese nel quarto anticipo della sesta giornata di Serie A, conquistando la terza vittoria di fila in campionato e issandosi momentaneamente in vetta alla classifica a quota