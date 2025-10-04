Inter-Cremonese 4-1 Dimarco | Esposito e Bonny si meritano quello che stanno facendo siamo stati dominanti

È terminata per 4-1 la sfida tra Inter e Cremonese. Una squadra espolosiva che ha permesso i nerazzurri di salire in vetta alla classifica almeno per una notte per la prima volta in questo campionato. Ai microfoni di DAZN ha parlato Federico Dimarco, autore di una rete e un assist: “Pio Esposito e Bonny sono due grandissimi ragazzi, si meritano quello che stanno facendo. Thuram mi ha fatto la battuta “sei quello delle prime volte” perché il suo primo gol a Sansiro glielo feci fare io contro la Fiorentina “. Poi continua: “ Stiamo lavorando bene, ci sono stati quei due passi falsi e una squadra come l’Inter non può permettersi di fare due sconfitte nelle prime tre partite. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

