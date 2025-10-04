Inter-Cremonese 4-1 Chivu | Contento per Bonny ci siamo divertiti

La partita tra Inter e Cremonese è terminata con il risultato di 4-1, una prestazione brillante e divertente che ha portato tre punti fondamentali alla formazione di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN: “Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti. C’è stato il gol subito, però pazienza: sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi”. Poi prosegue: “ Possiamo migliorare, però bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La nostra crescita passa anche da questo, riusciamo a dare continuità ai risultati e oggi mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare bene e divertirsi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

