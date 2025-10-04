Inter Chivu mette la quinta | Adesso me la godo Dumfries arrabbiato? Sono felice

L’Inter sul velluto contro la Cremonese: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro al termine del match L’ Inter vince ancora e centra il quinto successo consecutivo tra campionato e Champions dopo il poker rifilato alla Cremonese nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Tutto facile per i nerazzurri di Chivu contro la formazione di Nicola, imbattuta in Serie A prima della pesante sconfitta odierna in quel di San Siro. L’allenatore rumeno non può che essere soddisfatto della sua Inter: “ Mi è piaciuta la determinazione, la qualità e il divertimento che la squadra ha messo in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Chivu mette la quinta: “Adesso me la godo. Dumfries arrabbiato? Sono felice”

In questa notizia si parla di: inter - chivu

