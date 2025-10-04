Intelligenza artificiale Martino | La società idolatra la velocità ma il nostro cervello non è fatto per questo
La sala allestita in Piazza della Libertà era gremita – venerdì 3 ottobre – per l’apertura della XXIII edizione di BergamoScienza, il festival che per le prossime due settimane porterà in città e provincia conferenze, laboratori e incontri, quest’anno dedicati al tema dell’IN-FORMAZIONE. Un titolo che suona come programma e avvertimento: in un’epoca dominata da flussi di dati e narrazioni semplificate, la scienza si propone come strumento per capire, distinguere e costruire futuro. Ad introdurre la serata sono stati i vertici della Fondazione BergamoScienza e le istituzioni: Nicola Quadri, direttore generale della Fondazione, Andrea Moltrasio, presidente, Raffaella Ravasio, consigliera, il vicesindaco Sergio Gandi e la consigliera provinciale Giorgia Gandossi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
