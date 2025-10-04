"Mi devono spiegare cosa c’entrano i mattoni sui binari e gli assalti alle stazioni con il sostegno al popolo di Gaza". E’ il pensiero di Fabio Scozzoli, nuotatore con un palmares di medaglie da ’fare invidia’, che, nel pomeriggio di giovedì, in viaggio in treno da Firenze a Bologna, è rimasto bloccato per ore a causa del blocco provocato dai manifestanti alla stazione centrale di Bologna. Un pensiero che l’atleta ha affidato anche ai social ricevendo ’in cambio’ una serie di pesanti insulti che, però, non scalfiscono minimamente la sua tempra. "Ho già perso qualche follower – commenta Scozzoli –, ma la cosa non mi fa né caldo né freddo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti social a Scozzoli: "Ho criticato l’assalto alla stazione di Bologna. Non si protesta così"