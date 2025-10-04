Instagram sempre più come TikTok per questo non si vedono i post?
Instagram testa una nuova interfaccia che mette al centro i Reel, la spinta verso la visione dei video brevi rende l’app di Meta simile a TikTok, il temibile concorrente cinese basato esclusivamente sui video. L’app nata per condividere immagini ha subito molteplici cambiamenti nel corso del tempo introducendo i video con il nome di Reel e oggi assumono un’importanza sempre maggiore, tanto da volerli rendere principali rispetto alle immagini fisse. Instagram lancia i Reel da 3 minuti: tutto quello che c’è da sapere. Instagram come TikTok. Instagram sta riscrivendo la sua esperienza mobile partendo dall’India. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: instagram - tiktok
Martina Ceretti dopo lo scandalo degli audio di Raoul Bova è sparita da Instagram per evitare la gogna, ma su TikTok rimane
Ho cancellato Facebook, Instagram e TikTok: non sono morto, anzi. Sono tornato a vivere davvero
Memorie di mafia su Instagram e TikTok, da Cogliate il progetto di Nicholas per non dimenticare
Nell’era dei social media, le informazioni sono a portata di clic: articoli, video, post su Facebook, Instagram, TikTok o X ci promettono risposte immediate a dubbi di salute e benessere. Questo fenomeno apre a grandi opportunità di divulgazione, ma anche a u - facebook.com Vai su Facebook
Instagram insegue TikTok: test per visualizzare reels all'apertura dell'app e personalizzare l'algoritmo - X Vai su X
Instagram doppia TikTok, ha 3 miliardi di utenti mensili - Instagram raggiunge i tre miliardi di utenti attivi mensili nel mondo, doppiando la rivale TikTok. Si legge su ansa.it
L’Influencer Marketing cresce in Italia nel primo semestre 2025: Instagram resta centrale, TikTok esplode - Lo rivela il nuovo report semestrale dell’ONIM: in aumento le attivazioni, YouTube protagonista di una “seconda giovinezza” ... Secondo engage.it