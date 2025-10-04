Instagram sempre più come TikTok per questo non si vedono i post?

Instagram testa una nuova interfaccia che mette al centro i Reel, la spinta verso la visione dei video brevi rende l’app di Meta simile a TikTok, il temibile concorrente cinese basato esclusivamente sui video. L’app nata per condividere immagini ha subito molteplici cambiamenti nel corso del tempo introducendo i video con il nome di Reel e oggi assumono un’importanza sempre maggiore, tanto da volerli rendere principali rispetto alle immagini fisse. Instagram lancia i Reel da 3 minuti: tutto quello che c’è da sapere. Instagram come TikTok. Instagram sta riscrivendo la sua esperienza mobile partendo dall’India. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

