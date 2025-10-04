Insegnanti e la verità sulle ore di lavoro | Daniele Novara smonta il cliché delle 18 ore e rilancia sull’urgenza di riconoscere preparazione équipe e laboratorio come cuore della professione

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sull'orario di lavoro degli insegnanti si arricchisce di un nuovo contributo significativo. Daniele Novara, noto pedagogista e formatore, solleva una questione che da tempo anima il mondo della scuola: le diciotto ore settimanali alla secondaria e le ventiquattro alla primaria rappresentano davvero il carico effettivo dei docenti? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insegnanti - verit

Supplenze insegnanti: oltre le 18 ore per guadagnare di più. Non sempre è possibile - ), algoritmi, attesa della mail, invio di candidature preventive, treni da prendere all'ultimo minuto, scuole da camb ... orizzontescuola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Insegnanti Verit224 Ore Lavoro