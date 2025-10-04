A partire da oggi – sabato 4 ottobre – sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili nuovi episodi della soap turca Innocence. Ecco i video delle puntate 28, 29 e 30. Banu è disperata perché è stata licenziata da Ismail e chiama Hale spiegandole la situazione e chiedendo il suo aiuto. Intanto fuori casa Ilgaz, si raduna un gran numero di giornalisti. Ilker scopre che Ismail ha dato il suo posto in azienda, nonché il suo ufficio, a Cenk. Furioso, decide quindi di lasciare la villa dei genitori e di trasferirsi sulla sua barca. Dopo aver scoperto, attraverso le celle telefoniche, il coinvolgimento di Ismail nell’aggressione di Ela, Hale ingaggia Banu per mettere sotto sorveglianza Ismail. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Innocence, replica puntate 4 ottobre in streaming | Video Mediaset