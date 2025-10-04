Inizia il Rumore Festival di Fanpageit | orari e ospiti di oggi all’Acquario Romano

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 e il 5 ottobre il Rumore Festival di Fanpage.it allAcquario Romamo. Due giorni di dialogo, condivisione e confronto. Il programma e tutti gli ospiti di oggi e domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizia - rumore

inizia rumore festival fanpageitLa nuova puntata di Confidential al Festival di Fanpage.it: per la prima volta live con ospiti speciali - it si potrà partecipare anche alla nuova puntata di Confidential di Fanpage ... Segnala fanpage.it

inizia rumore festival fanpageitRoberto Saviano ci racconta “lo stato dell’Italia” al Rumore Festival - Ecco, attraverso le parole di Roberto Saviano una piccola anteprima di ciò che sarà il suo intervento al Rumore Festival di Fanpage. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inizia Rumore Festival Fanpageit