Infortunio Tomori | l’inglese è a disposizione del Milan per la sfida con la Juve? Aggiornamenti importanti sulle sue condizioni

Infortunio Tomori, sospiro di sollievo per i rossoneri: il difensore inglese ha smaltito il problema fisico e sarà regolarmente in campo. Sospiro di sollievo in casa Milan. Massimiliano Allegri recupera un pezzo fondamentale della sua difesa in vista della super sfida di domani sera contro la Juventus. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero ha infatti annunciato il pieno recupero di Fikayo Tomori, il cui impiego era rimasto in forte dubbio per tutta la settimana. Juve Milan: le condizioni di Tomori. Il difensore inglese aveva accusato un fastidio all’adduttore nella sfida contro il Napoli, un problema che lo aveva costretto a diversi giorni di lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

