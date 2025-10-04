Infortunio Tomori | l’inglese è a disposizione del Milan per la sfida con la Juve? Aggiornamenti importanti sulle sue condizioni

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Tomori, sospiro di sollievo per i rossoneri: il difensore inglese ha smaltito il problema fisico e sarà regolarmente in campo. Sospiro di sollievo in casa  Milan.  Massimiliano Allegri  recupera un pezzo fondamentale della sua difesa in vista della super sfida di domani sera contro la  Juventus. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero ha infatti annunciato il pieno recupero di  Fikayo Tomori, il cui impiego era rimasto in forte dubbio per tutta la settimana. Juve Milan: le condizioni di Tomori. Il difensore inglese aveva accusato un fastidio all’adduttore nella sfida contro il  Napoli, un problema che lo aveva costretto a diversi giorni di lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio tomori l8217inglese 232 a disposizione del milan per la sfida con la juve aggiornamenti importanti sulle sue condizioni

© Juventusnews24.com - Infortunio Tomori: l’inglese è a disposizione del Milan per la sfida con la Juve? Aggiornamenti importanti sulle sue condizioni

In questa notizia si parla di: infortunio - tomori

Infortunio Tomori, ecco come sta il difensore del Milan e se recupera per la Juventus

Milan, le ultime news sull’infortunio di Tomori in vista del big match contro la Juventus. Gli scenari

Infortunio Tomori: la prima diagnosi per il difensore del Milan. Ci sarà contro la Juventus? Cosa filtra dopo lo stop dell’inglese, ultime

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Tomori L8217inglese 232