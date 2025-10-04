Infortunio Thuram il retroscena di Dazn | fuori contro la Cremonese ma ecco quando rientrerà!

Inter News 24 Infortunio Thuram, il retroscena di Dazn: il francese, fuori contro la Cremonese, è pronto a rientrare per la gara contro il Napoli. Marcus Thuram era l’unico assente in casa Inter per la sfida contro la Cremonese, match finito 4-1 per i nerazzurri e valido per la sesta giornata di Serie A, a causa di un infortunio. Il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente che l’attaccante francese ha subito un “risentimento al bicipite femorale sinistro”, motivo della sua assenza sul terreno di gioco. Il rientro di Thuram: obiettivo Napoli. Secondo quanto riportato da DAZN, Thuram resterà ai box per un periodo di circa 15-20 giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, il retroscena di Dazn: fuori contro la Cremonese, ma ecco quando rientrerà!

