Infortunio Thuram | francese a rischio per Juve Milan non è da escludere questo scenario in vista del big match di domani sera
Infortunio Thuram: un piccolo passo avanti per il francese, ma il fastidio al polpaccio non è superato. Tudor verso un forfait precauzionale. Un piccolo passo avanti, una speranza che resta accesa fino all’ultimo. In casa Juventus, si lavora senza sosta per provare a recuperare Khéphren Thuram in tempo per il big match di domani sera contro il Milan. L’allenamento di ieri ha dato segnali incoraggianti, ma, come riportato da Tuttosport, la strada per vederlo in campo dal primo minuto è ancora in salita e la prudenza resta d’obbligo. Thuram Juve: le ultime sulle sue condizioni. La buona notizia arrivata dalla Continassa è che il centrocampista francese ha lavorato parzialmente insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
#Chivu parla anche dell’infortunio di #Thuram Ecco cosa ha detto ? - X Vai su X
? Mister #Chivu alla vigilia di #InterCremonese: “Thuram? L’infortunio non è gravissimo, serve solo attendere un po’ di tempo. Giocherà Bonny? Vedremo domani, al 90% ho già deciso su chi affiancherà Lautaro. Titolari? Il “solito” non esiste, faccio quello ch - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Thuram: francese a rischio per Juve Milan, non è da escludere questo scenario in vista del big match di domani sera - Infortunio Thuram: un piccolo passo avanti per il francese, ma il fastidio al polpaccio non è superato ... Come scrive juventusnews24.com
Ansia infortuni per la Juve prima del Milan: Bremer a rischio, Thuram in miglioramento. Vlahovic favorito in attacco - Vlahovic favorito in attacco Secondo Corsport a poche ore dalla sfida di alta classifica contro il Milan, ... Si legge su tuttojuve.com