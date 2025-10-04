Infortunio Thuram | francese a rischio per Juve Milan non è da escludere questo scenario in vista del big match di domani sera

Infortunio Thuram: un piccolo passo avanti per il francese, ma il fastidio al polpaccio non è superato. Tudor verso un forfait precauzionale. Un piccolo passo avanti, una speranza che resta accesa fino all’ultimo. In casa Juventus, si lavora senza sosta per provare a recuperare Khéphren Thuram in tempo per il big match di domani sera contro il Milan. L’allenamento di ieri ha dato segnali incoraggianti, ma, come riportato da Tuttosport, la strada per vederlo in campo dal primo minuto è ancora in salita e la prudenza resta d’obbligo. Thuram Juve: le ultime sulle sue condizioni. La buona notizia arrivata dalla Continassa è che il centrocampista francese ha lavorato parzialmente insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

