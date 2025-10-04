Infortunio Mbappé Real Madrid in ansia | il francese esce dolorante contro il Villarreal Le sue condizioni a più di due settimane dal match con la Juventus
Infortunio Mbappé, Real Madrid in ansia: svelate le sue condizioni a più di due settimane dal match con la Juventus in Champions League. Un gol, un infortunio e un’ansia che gela il sangue. La vittoria del Real Madrid sul Villarreal lascia in eredità una preoccupazione enorme: le condizioni di Kylian Mbappé. L’attaccante francese, subito dopo aver siglato la rete del 3-1, si è accasciato a terra per un problema alla caviglia destra, uscendo dal campo visibilmente sofferente. L’infortunio dopo il gol. La dinamica ha fatto subito temere il peggio. Dopo la rete, l’attaccante classe 1998 si è fermato, toccandosi la caviglia e chiedendo l’intervento dello staff medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
