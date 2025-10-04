Infortunio Bremer | prudenza totale dalle parti della Continassa Se non dovesse farcela con il Milan sono già pronte due alternative tattiche

Infortunio Bremer, il fastidio al ginocchio operato non dà tregua: ieri ha lavorato a parte, Tudor verso il forfait precauzionale per non correre rischi. Una corsa contro il tempo che si fa sempre più difficile. In casa Juventus, l’ansia per le condizioni di Gleison Bremer non accenna a diminuire e la sua presenza per il big match di domani sera contro il Milan è in fortissimo dubbio. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il fastidio che lo tormenta non è ancora superato e la linea della prudenza sembra destinata a prevalere. Bremer Juve: le ultime sulle sue condizioni. La notizia arrivata dall’allenamento di ieri non è stata incoraggiante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: prudenza totale dalle parti della Continassa. Se non dovesse farcela con il Milan sono già pronte due alternative tattiche

Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo

Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione

Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero

Bremer ha parlato dell’emozione per il ritorno in campo dopo il lunghissimo infortunio. Il processo di recupero è ancora lungo, ma il difensore della Juventus guarda già avanti x 1/7 - X Vai su X

Gleison #Bremer ha raccontato a O Globo del suo infortunio al ginocchio in Champions League: "È stato un inizio di stagione in cui stavo davvero bene. Probabilmente sarebbe stata la mia migliore stagione. Ma, purtroppo… ho subito il mio primo grave infor - facebook.com Vai su Facebook

