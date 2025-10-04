Infortunio Bremer prudenza totale alla Continassa | cosa filtra verso il Milan
. Le ultime sulle condizioni del centrale brasiliano Una corsa contro il tempo che sembra ormai persa. In casa Juventus, l’ansia per le condizioni di Gleison Bremer cresce di ora in ora, e la sua presenza nel big match di domani sera contro il Milan è in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bremer
Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo
Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione
Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero
Bremer ha parlato dell’emozione per il ritorno in campo dopo il lunghissimo infortunio. Il processo di recupero è ancora lungo, ma il difensore della Juventus guarda già avanti x 1/7 - X Vai su X
Gleison #Bremer ha raccontato a O Globo del suo infortunio al ginocchio in Champions League: "È stato un inizio di stagione in cui stavo davvero bene. Probabilmente sarebbe stata la mia migliore stagione. Ma, purtroppo… ho subito il mio primo grave infor - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Bremer: prudenza totale dalle parti della Continassa. Se non dovesse farcela con il Milan sono già pronte due alternative tattiche - Infortunio Bremer, il fastidio al ginocchio operato non dà tregua: ieri ha lavorato a parte, Tudor verso il forfait precauzionale per non correre rischi Una corsa contro il tempo che si fa sempre più ... Scrive juventusnews24.com
Infortunio Bremer, prudenza totale alla Continassa: cosa filtra verso il Milan - Bremer ha lavorato ancora una volta a parte rispetto al gruppo, un segnale chiaro che il fastidio al ginocchio operato la scorsa stagione non è stato superato. Riporta calcionews24.com