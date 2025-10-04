Infortunio Bremer prudenza totale alla Continassa | cosa filtra verso il Milan

. Le ultime sulle condizioni del centrale brasiliano Una corsa contro il tempo che sembra ormai persa. In casa Juventus, l’ansia per le condizioni di Gleison Bremer cresce di ora in ora, e la sua presenza nel big match di domani sera contro il Milan è in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

