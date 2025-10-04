Infortunati Juve Thuram è tornato in gruppo! Novità importanti sul francese alla vigilia del Milan mentre Bremer… Ultimissime dopo l’allenamento

di Marco Baridon Infortunati Juve, Thuram torna in gruppo! Gli aggiornamenti sul francese alla vigilia del Milan, mentre Bremer. Cosa è successo in allenamento. Una buona e una cattiva notizia per la Juventus. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, Igor Tudor ritrova Khéphren Thuram, ma deve ancora rinunciare a Gleison Bremer. Le indicazioni arrivate dall’allenamento di rifinitura sono chiare e delineano una Juve a due facce: solida a centrocampo, in emergenza in difesa. Lo apprende . Sospiro di sollievo per Thuram: è in gruppo. La notizia più bella di giornata è il rientro a pieno regime di Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

