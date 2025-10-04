Infortunati Juve Thuram è tornato in gruppo! Novità importanti sul francese alla vigilia del Milan mentre Bremer… Ultimissime dopo l’allenamento

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Infortunati Juve, Thuram torna in gruppo! Gli aggiornamenti sul francese alla vigilia del Milan, mentre Bremer. Cosa è successo in allenamento. Una buona e una cattiva notizia per la Juventus. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, Igor Tudor ritrova Khéphren Thuram, ma deve ancora rinunciare a Gleison Bremer. Le indicazioni arrivate dall’allenamento di rifinitura sono chiare e delineano una Juve a due facce: solida a centrocampo, in emergenza in difesa. Lo apprende . Sospiro di sollievo per Thuram: è in gruppo. La notizia più bella di giornata è il rientro a pieno regime di Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunati juve thuram 232 tornato in gruppo novit224 importanti sul francese alla vigilia del milan mentre bremer8230 ultimissime dopo l8217allenamento

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Thuram è tornato in gruppo! Novità importanti sul francese alla vigilia del Milan, mentre Bremer… Ultimissime dopo l’allenamento

In questa notizia si parla di: infortunati - juve

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati

Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime

infortunati juve thuram 232Ansia infortuni per la Juve prima del Milan: Bremer a rischio, Thuram in miglioramento. Vlahovic favorito in attacco - Vlahovic favorito in attacco Secondo Corsport a poche ore dalla sfida di alta classifica contro il Milan, ... Riporta tuttojuve.com

infortunati juve thuram 232Infortunati Juve: da Bremer a Thuram, quando potrebbero rientrare i bianconeri non convocati per il match col Villarreal. Il punto - Infortunati Juve, i due big non ce la fanno per la Champions: lo staff medico al lavoro per un recupero lampo in vista della supersfida di domenica La notizia che nessuno voleva &#232; diventata ufficiale: ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Juve Thuram 232