Infortunati Juve Thuram è tornato in gruppo! Novità importanti sul francese alla vigilia del Milan mentre Bremer… Ultimissime dopo l’allenamento
di Marco Baridon Infortunati Juve, Thuram torna in gruppo! Gli aggiornamenti sul francese alla vigilia del Milan, mentre Bremer. Cosa è successo in allenamento. Una buona e una cattiva notizia per la Juventus. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, Igor Tudor ritrova Khéphren Thuram, ma deve ancora rinunciare a Gleison Bremer. Le indicazioni arrivate dall’allenamento di rifinitura sono chiare e delineano una Juve a due facce: solida a centrocampo, in emergenza in difesa. Lo apprende . Sospiro di sollievo per Thuram: è in gruppo. La notizia più bella di giornata è il rientro a pieno regime di Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunati - juve
Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno
Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati
Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime
Juve Milan Le ultime sugli infortunati in casa bianconera - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus #Milan : infortunati, squalificati e giocatori in dubbio, chi gioca e chi no. Le ultime su #Bremer , #Thuram , #Tomori e #Leao https://calciomercato.com/liste/juventus-milan-squalificati-infortunati-chi-recupera-e-chi-no-da-bremer-a-leao-da-thuram-a-to - X Vai su X
Ansia infortuni per la Juve prima del Milan: Bremer a rischio, Thuram in miglioramento. Vlahovic favorito in attacco - Vlahovic favorito in attacco Secondo Corsport a poche ore dalla sfida di alta classifica contro il Milan, ... Riporta tuttojuve.com
Infortunati Juve: da Bremer a Thuram, quando potrebbero rientrare i bianconeri non convocati per il match col Villarreal. Il punto - Infortunati Juve, i due big non ce la fanno per la Champions: lo staff medico al lavoro per un recupero lampo in vista della supersfida di domenica La notizia che nessuno voleva è diventata ufficiale: ... Secondo juventusnews24.com