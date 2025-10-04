Infortunati Juve | Thuram ci prova tanti dubbi su Bremer Le ultimissime sui due bianconeri in vista del big match col Milan dello Stadium

Infortunati Juve, notizie poco confortanti dalla Continassa: il brasiliano lavora ancora a parte, il francese è in forte dubbio per la supersfida. Le speranze di recupero si affievoliscono, l’emergenza diventa sempre più concreta. A poco più di 24 ore dalla super sfida contro il  Milan, in casa  Juventus  regna l’incertezza sulle condizioni di  Gleison Bremer  e  Khéphren Thuram. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  Tuttosport, l’allenamento di ieri ha dato risposte poco incoraggianti, e la sensazione è che  Igor Tudor  dovrà fare a meno di entrambi i suoi pilastri. Infortunati Juve: il punto su Bremer e Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

