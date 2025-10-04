Infortunati Juve, il tecnico non scioglie i dubbi in conferenza: la decisione sulla loro presenza contro il Milan arriverà solo dopo la rifinitura. Il mistero si infittisce. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, Igor Tudor gioca a carte coperte e non svela nulla sulle condizioni dei suoi due big infortunati, Gleison Bremer e Khéphren Thuram. Nella conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico della Juventus ha risposto in modo tanto breve quanto enigmatico, rimandando ogni decisione alle prossime ore. Bremer Thuram Juve: le parole del tecnico. Alla domanda diretta sulla possibile presenza del difensore brasiliano e del centrocampista francese, l’allenatore bianconero ha scelto la via della pretattica, senza offrire alcuna certezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, come stanno Bremer e Thuram? Tudor prova a sciogliere i dubbi nella conferenza stampa della vigilia: le novità