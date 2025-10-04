Influenza e Covid via ai vaccini Oggi il convegno
Si parlerà di vaccini, dalla teoria alla pratica, nel convegno, organizzato da Franca Laici (foto), direttrice dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast di Macerata, in programma oggi dalle 8.30 nella biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. "I vaccini – evidenzia la Laici – sono uno strumento di cruciale importanza nella prevenzione e nel contrasto di alcune malattie infettive in special modo per le persone fragili che sono maggiormente a rischio di contrarle con conseguenze potenzialmente gravi o fatali". Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2023-2025 tra i propri obiettivi ha proprio quello di "promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione ad alto rischio per patologia, favorendo un approccio centrato sulle esigenze del cittadinopaziente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
