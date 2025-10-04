Infermieri e oss piano di reclutamento dell' Ulss 9 per gli ospedali di comunità

Veronasera.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ulss 9 Scaligera ha avviato un importante piano di reclutamento che prevede l’assunzione di 46 infermieri e 64 operatori socio-sanitari, figure fondamentali per l’attivazione dei sei ospedali di comunità previsti dal Pnrr sul territorio veronese. Le nuove strutture sorgeranno a Bussolengo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infermieri - piano

Il piano di FI per la sanità: "Servono 10mila medici e 20mila infermieri"

Medici assunti nei PS e meno infermieri sulle ambulanze, approvato il piano per l'emergenza/urgenza

C'è un piano triennale da 27mila assunzioni nella Sanità. La priorità agli infermieri

infermieri oss piano reclutamentoUlss 9. In arrivo 46 infermieri e 64 Oss - L’Azienda sta procedendo con il reclutamento di 46 infermieri e 64 operatori socio sanitari, per consentire l’attivazione dei 6 Ospedali di Comunità a completamento di quanto previsto dal PNNR per ... Da giornaleadige.it

infermieri oss piano reclutamentoSanità, piano da 27mila assunzioni: priorità agli infermieri - La manovra prevede 27mila assunzioni nel Ssn, in gran parte infermieri. Riporta nurse24.it

Cerca Video su questo argomento: Infermieri Oss Piano Reclutamento