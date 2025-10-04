inema in lutto addio a Remo Girone | si è spento a 76 anni l’indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra
Nato ad Asmara il 1° dicembre 1948 da una famiglia italiana residente in Eritrea, Girone si trasferì a Roma all’età di tredici anni. Qui iniziò a muovere i primi passi nel teatro, dove emerse rapidamente per il suo talento e la sua presenza scenica. Proprio il palcoscenico resterà sempre il suo luogo d’elezione, nonostante la popolarità conquistata grazie alla televisione. Il grande successo arrivò nel 1987, quando entrò nel cast de La Piovra 3 nei panni di Gaetano “Tano” Cariddi, personaggio destinato a diventare iconico. Boss spietato ma complesso, ricco di sfumature, Tano Cariddi segnò un’epoca e rese Girone una delle prime star della fiction italiana. 🔗 Leggi su Citypescara.com
