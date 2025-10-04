Indumenti e accessori griffati a prezzi convenienti | erano contraffatti Due maxi sequestri

Lecceprima.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Indumenti e accessori coi più noti marchi mondiali, ma contraffatti. I finanzieri de comando provinciale hanno sequestrato un ingente quantitativo di capi di abbigliamento durante un controllo nell’hinterland cittadino. I colleghi della compagnia di Maglie hanno inoltre eseguito un altro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indumenti - accessori

indumenti accessori griffati prezziIndumenti e accessori griffati a prezzi convenienti: erano contraffatti. Due maxi sequestri - Capi d’abbigliamento e calzature, in due attività dell’hinterland leccese e magliese, sono stati portati via dai finanzieri, per un valore di circa 25mila euro. Lo riporta lecceprima.it

Maxi-furto di abiti griffati: la merce in vendita online - Borse, cinture e accessori griffati rubati in una villetta a Pozzuoli e rivenduti su Vinted, sito specializzato per l'acquisto, la vendita e lo scambio di articoli nuovi o di seconda mano. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Indumenti Accessori Griffati Prezzi