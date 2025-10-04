V oler portare l’abito lungo in ufficio non è più un azzardo, ma una mossa di stile. Se un tempo era confinato a red carpet e serate di gala, oggi il long dress scivola tra scrivanie e open space, reinterpretando il business look con nuove regole. Dal minimalismo essenziale al romanticismo soft, passando per tessuti pratici e silhouette fluide, l’abito si trasforma in un alleato dell’eleganza quotidiana, tanto nelle versioni lunghe, midi e mini. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Un esercizio di stile che spezza la monotonia del tailleur, dimostrando che anche in ufficio si può “lavorare in lungo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Indossare un abito in ufficio? Con questi accorgimenti non solo è possibile, ma estremamente chic