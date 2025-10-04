Indossare un abito in ufficio? Con questi accorgimenti non solo è possibile ma estremamente chic

Iodonna.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

V oler portare l’abito lungo in ufficio non è più un azzardo, ma una mossa di stile. Se un tempo era confinato a red carpet e serate di gala, oggi il long dress scivola tra scrivanie e open space, reinterpretando il business look con nuove regole. Dal minimalismo essenziale al romanticismo soft, passando per tessuti pratici e silhouette fluide, l’abito si trasforma in un alleato dell’eleganza quotidiana, tanto nelle versioni lunghe, midi e mini. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Un esercizio di stile che spezza la monotonia del tailleur, dimostrando che anche in ufficio si può “lavorare in lungo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

indossare un abito in ufficio con questi accorgimenti non solo 232 possibile ma estremamente chic

© Iodonna.it - Indossare un abito in ufficio? Con questi accorgimenti non solo è possibile, ma estremamente chic

In questa notizia si parla di: indossare - abito

Kate Middleton, l’abito di Letizia di Spagna che non potrà mai indossare

Anche Google One si prepara a indossare un abito Material 3 Expressive

Casa Bianca chiede a Zelensky di indossare un abito per l’incontro con Trump

I look per l'ufficio da indossare in agosto, idee e abbinamenti ispirandosi a quelli dei divi: da David Beckham a Jonathan Bailey - I look indossati dalle star o presentati in passerella suggeriscono per questa stagione abiti formali rivisitati, ma ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Indossare Abito Ufficio Accorgimenti