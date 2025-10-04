Indonesia | Bezzecchi in pole Marquez 9° Bagnaia parte 16°

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra polvere soffocante e un cielo opprimente, il sabato di Mandalika ha regalato ai tifosi un condensato di emozioni: partenze sbagliate, rimonte da manuale, cadute eccellenti e penalità contestate. In appena dodici giri, la Sprint del Gran Premio d’Indonesia ha riscritto gerarchie e narrazioni, riportando al centro della scena Marco Bezzecchi, vero mattatore di una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

indonesia bezzecchi in pole marquez 9176 bagnaia parte 16176

© Sbircialanotizia.it - Indonesia: Bezzecchi in pole, Marquez 9°, Bagnaia parte 16°

In questa notizia si parla di: indonesia - bezzecchi

MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica FP1. Marini precede Acosta e Bezzecchi. 5° Marquez, Bagnaia si ferma in 17a posizione

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: stupisce Marini, bene Bezzecchi, Bagnaia distante. Alle 9.00 le pre-qualifiche

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche. Bagnaia e Marc Marquez in Q1

indonesia bezzecchi pole marquezMotoGP Indonesia: Pole e sprint per Bezzecchi. Solo settimo Marquez - Dopo aver ottenuto il primo posto in griglia Bez ha conquistato anche la gara breve. Scrive tuttosport.com

indonesia bezzecchi pole marquezMotoGp, Gp Indonesia: a Mandalika Bezzecchi conquista la pole e vince Sprint race. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp, Gp Indonesia: a Mandalika Bezzecchi conquista la pole e vince Sprint race. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Bezzecchi Pole Marquez