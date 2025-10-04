Indignarsi per Gaza non è antisemitismo si rispetti chi manifesta

Udinetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presidente della Regione attribuisce al nostro sindacato l’organizzazione di iniziative segnate da episodi di disordine pubblico e da cori antisemiti. Non sappiamo da quali fonti abbia appreso tale episodi, che non ci risultano essere stati segnalati né dai media né dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indignarsi - gaza

Cerca Video su questo argomento: Indignarsi Gaza 232 Antisemitismo