Indegna gogna grillina su Mario Sechi con tanto di video truccato | solidarietà dal centrodestra

Mario Sech i, direttore di Libero, lapidato sui social per un video taroccato da una parlamentare di Cinquestelle, Barbara Floridia, che è presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai. Un video nel quale, tagliando e cucendo, il giornalista sembrava auspicare che le imbarcazioni della Flotilla venissero affondate da Israele. Una frase presa appositamente togliendo tutto il ragionamento e il contesto. E il centrodestra è insorto contro la Floridia. FdI: “Operazione indegna”. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia attaccano duramente Barbara Floridia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

