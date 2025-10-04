Incredible Iraola potrebbe essere Man United Manager – Redknapp

2025-10-04 01:13:00 Il web non parla d’altro: Il manager di Bournemouth Andoni Iraola è “uno dei migliori manager del calcio mondiale”, ha detto Jamie Redknapp dopo che lo spagnolo ha guidato le ciliegie al secondo posto nella Premier League con la vittoria sul Fulham. Nella sua seconda stagione in Inghilterra, l’Iraola è il quarto gusto con i bookmaker per diventare il prossimo manager del Manchester United dopo la vittoria in casa per 3-1 della sua squadra sul Fulham venerdì, quando due gol e un assist di Antoine Semenyo li hanno aiutati a riprendersi dalla caduta al 70 ° minuto. “È incredibile”, ha detto all’ex centrocampista inglese Redknapp Sky Sports. 🔗 Leggi su Justcalcio.com