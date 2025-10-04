Incredibile fossile di rettile giurassico metà lucertola e metà serpente scoperto in Scozia
Un team di ricerca internazionale ha descritto una nuova specie di rettile vissuto nel Giurassico, che presentava affascinanti caratteristiche intermedie tra una lucertola e un serpente. Il fossile dell'animale preistorico, chiamato Breugnathair elgolensis, è stato rinvenuto in una formazione calcarea in Scozia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
