Incredibile fossile di rettile giurassico metà lucertola e metà serpente scoperto in Scozia

Un team di ricerca internazionale ha descritto una nuova specie di rettile vissuto nel Giurassico, che presentava affascinanti caratteristiche intermedie tra una lucertola e un serpente. Il fossile dell'animale preistorico, chiamato Breugnathair elgolensis, è stato rinvenuto in una formazione calcarea in Scozia.