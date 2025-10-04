Incidenti sul lavoro crolla solaio in un cantiere | operaio muore in Salento A Pomigliano D’Arco tre feriti in un’esplosione
Due incidenti sul lavoro in Italia: a Pomigliano d’Arco tre operai feriti in un’esplosione, nel Salento un operaio muore travolto da un crollo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Crolla un solaio a Novaglie: muore operaio di 58 anni - L'uomo stava realizzando una vasca di contenimento delle acque piovane. Riporta leccesette.it
Corsano, crolla il solaio: muore operaio 50enne - Tragico incidente sul lavoro in un cantiere pubblico lungo la provinciale che collega Corsano a Novaglie. Come scrive trnews.it