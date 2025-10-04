Incidenti il bilancio Da gennaio già 1567 con undici vittime | Previste più zone 30

Sono stati 1567 gli incidenti stradali da inizio anno ad oggi, con 876 feriti e 11 morti. L’attenzione alla realizzazione di iniziative di prevenzione ed educazione su questo fronte è assolutamente alta: con la Polizia locale abbiamo sviluppato un programma di controlli serali e notturni mirati al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, oltre a controlli stradali quotidiani. Sono attivi il sistema Cerbero, che permette di verificare in tempo reale la carenza di copertura assicurativa o mancata revisione dei veicoli che si incrociano, e i sistemi di controllo della circolazione attraverso postazioni fisse di rilevamento della velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidenti, il bilancio. Da gennaio già 1567 con undici vittime: "Previste più zone 30"

