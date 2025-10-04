Incidente tra due auto sulla Tangenziale di Salerno | traffico in tilt

Paura, nella tarda mattinata, lungo la Tangenziale di Salerno, dove due auto si sono scontrate lungo la carreggiata in direzione sud. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita di Pastena. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa per soccorrere le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

