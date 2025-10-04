Incidente sul lavoro nel leccese | morto 54enne Stamattina

Noinotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava lavorando alla realizzazione di una vasca di contenimento delle acque piovane quando il solaio ha ceduto all’improvviso travolgendolo. Questa la dinamica dell’ennesimo incidente sul posto di lavoro costato la vita questa mattina ad un operaio di 54 anni di Matino ma residente a Casarano. L'articolo Incidente sul lavoro nel leccese: morto 54enne Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

incidente sul lavoro nel leccese morto 54enne stamattina

© Noinotizie.it - Incidente sul lavoro nel leccese: morto 54enne Stamattina

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

