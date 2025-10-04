Incidente sul lavoro nel leccese | morto 54enne Stamattina
Stava lavorando alla realizzazione di una vasca di contenimento delle acque piovane quando il solaio ha ceduto all’improvviso travolgendolo. Questa la dinamica dell’ennesimo incidente sul posto di lavoro costato la vita questa mattina ad un operaio di 54 anni di Matino ma residente a Casarano. L'articolo Incidente sul lavoro nel leccese: morto 54enne Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Ancora un tragico incidente sul lavoro #Cremona #incidente #lavoro #RadioBruno #3ottobre - X Vai su X
: . 3 ottobre 2025 - Un tragico incidente sul lavoro si è consumato questa mattina a Cremona, dove un camionista di 61 anni ha perso la vita schia - facebook.com Vai su Facebook
Salento, incidente sul lavoro: operaio muore nel crollo di un solaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Segnala quotidianodipuglia.it
Leonardo Roveda, morto a 19 anni a seguito di un arresto cardiaco. Il giovane operaio si era schiantato mentre andava a lavoro - L'incidente, un primo sospiro di sollievo per i familiari visto che le ferite sembravano curabili. Da ilgazzettino.it