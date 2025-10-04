Incidente stradale nel Materano scontro auto-camion | quattro morti

Tg24.sky.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. La dinamica. Secondo quanto si è appreso all'interno della vettura viaggiavano in dieci quando l'auto si è scontrata con un camion. Sei i feriti, trasportati d'urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l'ausilio anche dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l'estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

incidente stradale nel materano scontro auto camion quattro morti

© Tg24.sky.it - Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

incidente stradale materano scontroGrave incidente stradale nel Materano, 4 morti e 6 feriti - L'incidente ha visto coinvolti una Renault Scenic 7 posti e un camion. Come scrive italpress.com

incidente stradale materano scontroIncidente stradale nel Materano, quattro morti - Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agr ... Segnala altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Materano Scontro