Incidente stradale a Esine | 5 persone coinvolte e chilometri di code sulla Statale 42

ESINE – Strada ferma a Esine, all’altezza dell’Ospedale di Valle Camonica e code chilometriche lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola a causa di un grave incidente verificatosi attorno alle 17 di sabato pomeriggio. Nello schianto è stato coinvolto un furgone, che ha perso il controllo. La dinamica esatta del fatto resta ancora da ricostruire ed è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, anche se pare che il veicolo coinvolto sia solamente uno, su cui si trovavano diverse persone. Nessuno si è ferito in modo grave. Sono coinvolti due 17enne, un 19enne, un 34enne e un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

