Incidente stradale a Esine | 5 persone coinvolte e chilometri di code sulla Statale 42
ESINE – Strada ferma a Esine, all’altezza dell’Ospedale di Valle Camonica e code chilometriche lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola a causa di un grave incidente verificatosi attorno alle 17 di sabato pomeriggio. Nello schianto è stato coinvolto un furgone, che ha perso il controllo. La dinamica esatta del fatto resta ancora da ricostruire ed è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, anche se pare che il veicolo coinvolto sia solamente uno, su cui si trovavano diverse persone. Nessuno si è ferito in modo grave. Sono coinvolti due 17enne, un 19enne, un 34enne e un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei person - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale nel Materano, quattro morti #ANSA - X Vai su X
Esine, violento scontro tra auto e furgone: traffico sulla Ss 42 - L’incidente – stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un frontale – è avvenuto poco prima delle 17. Riporta giornaledibrescia.it
Schianto sulla Statale del Tonale: morto un 70enne di Vimodrone, giovane di 26 anni in condizioni critiche - 30 in un grave incidente stradale sulla Statele 42 del Tonale e della Mendola, poco prima dell’uscita per Esine, in provincia di Brescia. Scrive ilgiorno.it