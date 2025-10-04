Incidente nella galleria del Furlo scontro tra 3 moto
Pesaro, 4 ottobre 2025 – Mattinata di paura lungo la statale Flaminia, all’interno della galleria del Furlo, dove tre motociclette si sono scontrate in un violento incidente che ha costretto alla chiusura della carreggiata in direzione Roma. Tre i feriti, trasportati all’ospedale Torrette di Ancona, mentre la dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento. I sanitari del 118 sono tempestivamente accorsi per prestare le prime cure. Uno dei tre feriti è stato trasportato con l’eliambulanza mentre gli altri due su strada. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10, nel tratto compreso tra il km 248,447 e il km 245, in territorio di Fermignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
