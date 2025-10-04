Incidente imprenditore muore davanti al figlio | grave quest’ultimo nello scontro
Cinigiano, 4 ottobre 2025 – Una tragedia sconvolge il Monte Amiata. E’ morto un imprenditore Agricolo, Sauro Toniazzi, 83 anni, deceduto per le conseguenze di un gravissimo incidente accaduto nel territorio comunale di Cinigiano. La vittima era in auto, una Golf, insieme al figlio, ora grave in ospedale, quando c’è stato lo scontro con un altro mezzo, un fuoristrada. La Golf è finita contro un cipresso abbattendolo, mentre l’altra macchina si è rovesciata in un campo. Momenti drammatici per i primi automobilisti di passaggio che si sono imbattuti nell’incidente. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - imprenditore
Incidente sulla statale camuna, muore imprenditore bergamasco
Biella, muore in un incidente Francesco Montoro, noto imprenditore e “re” del basket in città
Incidente atroce sulla provinciale: morto il famoso imprenditore
Dolore e sgomento per il tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo del noto imprenditore. - facebook.com Vai su Facebook
Moto contro auto nel Pesarese, morto un imprenditore #Pesaro #incidente - X Vai su X
Incidente, imprenditore muore davanti al figlio: grave quest’ultimo nello scontro - La macchina della vittima è finita contro un cipresso, che è crollato ... Si legge su msn.com
Imprenditore di Erbusco muore a sei anni dall’incidente - Severino (Rino) Lancini, cofondatore della Ediltre di Corte Franca, nell'ottobre del 2019, rimase coinvolto in un gravissimo sinistro sulla Gardesana, da cui non si era più ripreso. Secondo quibrescia.it