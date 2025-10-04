Incidente imprenditore muore davanti al figlio | grave quest’ultimo nello scontro

Cinigiano, 4 ottobre 2025 – Una tragedia sconvolge il Monte Amiata. E’ morto un imprenditore Agricolo, Sauro Toniazzi, 83 anni, deceduto per le conseguenze di un gravissimo incidente accaduto nel territorio comunale di Cinigiano. La vittima era in auto, una Golf, insieme al figlio, ora grave in ospedale, quando c’è stato lo scontro con un altro mezzo, un fuoristrada. La Golf è finita contro un cipresso abbattendolo, mentre l’altra macchina si è rovesciata in un campo. Momenti drammatici per i primi automobilisti di passaggio che si sono imbattuti nell’incidente. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

