Incidente imprenditore muore davanti al figlio | grave quest’ultimo nello scontro

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinigiano, 4 ottobre 2025 – Una tragedia sconvolge il Monte Amiata. E’ morto un imprenditore Agricolo, Sauro Toniazzi, 83 anni, deceduto per le conseguenze di un gravissimo incidente accaduto nel territorio comunale di Cinigiano. La vittima era in auto, una Golf, insieme al figlio, ora grave in ospedale, quando c’è stato lo scontro con un altro mezzo, un fuoristrada. La Golf è finita contro un cipresso abbattendolo, mentre l’altra macchina si è rovesciata in un campo. Momenti drammatici per i primi automobilisti di passaggio che si sono imbattuti nell’incidente. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente imprenditore muore davanti al figlio grave quest8217ultimo nello scontro

© Lanazione.it - Incidente, imprenditore muore davanti al figlio: grave quest’ultimo nello scontro

In questa notizia si parla di: incidente - imprenditore

Incidente sulla statale camuna, muore imprenditore bergamasco

Biella, muore in un incidente Francesco Montoro, noto imprenditore e “re” del basket in città

Incidente atroce sulla provinciale: morto il famoso imprenditore

incidente imprenditore muore davantiIncidente, imprenditore muore davanti al figlio: grave quest’ultimo nello scontro - La macchina della vittima è finita contro un cipresso, che è crollato ... Si legge su msn.com

Imprenditore di Erbusco muore a sei anni dall’incidente - Severino (Rino) Lancini, cofondatore della Ediltre di Corte Franca, nell'ottobre del 2019, rimase coinvolto in un gravissimo sinistro sulla Gardesana, da cui non si era più ripreso. Secondo quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Imprenditore Muore Davanti