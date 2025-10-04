Incidente al Grande Fratello si abbassa per cercare un posacenere ma spegne la sigaretta sul viso dell’altro concorrente | cosa è accaduto tra Benedetta e Giulio
È un piccolo incidente quello che si è verificato nelle scorse ore all’interno della casa del Grande Fratello. Nella giornata di ieri, infatti, Benedetta Stocchi, una dei tredici concorrenti entrati lo scorso lunedì nel reality condotto quest’anno da Simona Ventura, ha involontariamente spento la propria sigaretta sul volto di Giulio Carotenuto, in prossimità di un occhio. I fatti si sarebbero svolti in questo modo: nel tentativo di spegnere la propria sigaretta mentre si trovava nel giardino con altri coinquilini, la concorrente ha colpito il volto dell’odontoiatra di Torre Annunziata, che si era abbassato proprio in quel momento a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
