Incidente a Vigevano travolto da un’auto mentre è in bici | morto 46enne

Vigevano (Pavia), 4 ottobre 2025 – Drammatico incidente ieri sera, venerdì 3 ottobre, lungo la strada statale 494, che collega Zeme a Valle Lomellina, in provincia di Pavia. La vittima è un uomo di 46 anni che al momento dell’impatto si trovava in sella alla sua bicicletta. Per cause ancora in corso di accertamento il 46enne è stato investito da un’auto quando erano da poco passate le 21,15 di ieri.  Immediato intervento dei soccorritori. Stando a quanto riferito l’uomo sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due automediche e un’ambulanza inviate da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

