Incendio nella notte in Brianza | in fiamme il tetto di una casa

Monzatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura a Monza quando verso le 22.15 di ieri sera, venerdì 3 ottobre, un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha colpito il tetto di un’abitazione su due livelli in via Dante Alighieri a Monza.Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

