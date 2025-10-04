Incendio nella notte | brucia Punta Cetarola

Un vasto incendio è divampato nella notte sul territorio di Sperlonga, in località Punta Cetarola. Alimentate dal forte vento le fiamme si sono rapidamente propagate tra la vegetazione della zona di collina.Come spiega Radio Show Italia 103e5, le operazioni di spegnimento sono andate avanti per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

