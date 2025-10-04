Incendio in un capannone | distrutte 300 balle di fieno

Frosinonetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella mattinata di sabato 4 ottobre, intorno alle ore 10:00, in via Lupitti, dove un incendio è divampato all’interno di un capannone agricolo adiacente a un’abitazione privata.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state innescate accidentalmente durante alcuni lavori di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

