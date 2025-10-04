Incendio in un capannone | distrutte 300 balle di fieno
Paura nella mattinata di sabato 4 ottobre, intorno alle ore 10:00, in via Lupitti, dove un incendio è divampato all’interno di un capannone agricolo adiacente a un’abitazione privata.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state innescate accidentalmente durante alcuni lavori di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - capannone
Zona industriale, incendio a un capannone dismesso
Incendio notturno distrugge il capannone di un'azienda di divani: ingenti danni
Incendio a Montesilvano, distrutto un capannone adibito a rimessaggio di attrezzature agricole [FOTO]
Paura a Ceneselli, brucia un'azienda di materiale plastico Il sindaco Gazzi: "Chiudete le finestre fino a nuove disposizioni" L'articolo completo nel link qui a fianco https://www.polesine24.it/cronaca/2025/10/02/gallery/incendio-nel-capannone- - facebook.com Vai su Facebook
Due anni dopo l'incendio del capannone comunale marinese, solo un progetto per nuovi spazi ESA - X Vai su X
Guardamiglio, incendio nel capannone di una cascina: distrutti attrezzi agricoli - I pompieri hanno cercato di limitare al massimo i danni, contenendo il fronte del fuoco ... Come scrive msn.com
Capannoni distrutti dall’incendio "Intervento urgente di bonifica" - Un intervento urgente, da effettuare entro cinque giorni, per la bonifica della sede della "Eco Cls" di Verdefiore, ad Appignano, dove l’altra notte è divampato un grosso incendio. Segnala ilrestodelcarlino.it